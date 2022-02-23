NATO ülkeleri haritası kaç tane. NATO ülkeleri güç sıralaması

Rusya-Ukrayna arasında gerilim giderek artarken Ukrayna NATO ülkesi mi merak konusu oldu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor. Peki, Ukrayna NATO ülkesi mi? NATO ülkeleri hangileri? İşte NATO'nun tarihi hakkında bilgiler.

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Ukrayna'nın NATO'ya üye olup olmadığı son siyasi gelişmelerin ardından merak konusu oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu." dedi. 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya en son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katıldı.



Rusya ile oluşan gerilimin ardından NATO Rusya'ya uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Geçtiğimiz sene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı. NATO'ya üye ülkelerden 30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer alıyor. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katıldı.



Ukrayna NATO ülkesi mi:

Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.



NATO üyesi ülkeler hangileri:

NATO üyeliǧi “bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine” açıktır.

NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;



ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

NATO, Türkiye'nin de dahil olduğu ve kuruluşu 1949 yılında kurulan, Kuzey Atlantik İttfakı olarak adlandırılan örgüttür. Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu NATO, belirli maddeleri işleyişe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır.

NATO’nun kuruluşundan üç yıl sonra 1952’de Türkiye ve Yunanistan’ın, 1954’te Batı Almanya’nın bu ittifaka katılmaları da göstermekteydi ki, NATO ittifakı sadece Sovyet tehdidine karşı kurulmuş bir savunma örgütü değil, aynı zamanda SSCB’yi çevreleme politikasının da ilk aşamasıydı. Nitekim daha sonraki dönemlerde 1951’de ANZUS Paktı, 1954’te SEATO, 1955’te Bağdat Paktı’nın kurulması ve 1959’da CENTO’ya dönüşmesi şeklinde gelişen olaylar, bu çevreleme politikasının kısmen ilgili olduğu alan dahilindeydi. Washington Antlaşması olarak da bilinen NATO antlaşmasıyla, ABD, Kanada, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz ve İzlanda imzacı devletler oldular. Türkiye’nin NATO’ya katılımına ilişkin olarak, Ekim 1951’de Londra’da imzalanan antlaşma metni Türkiye tarafından 18 Şubat 1952’de onaylanarak NATO’ya üyelik gerçekleşti.