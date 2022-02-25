BIST 1.927
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 862,77
HABER /  GÜNCEL

Leyla Feray kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

Leyla Feray kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna katılan yeni isimlerden biri de Ressam Pera karakteri ile Leyla Feray oldu. Dizinin akışını değiştirecek bir karakter olan Pera'nın hikayesi merak ediliyor. Peki kimdir Pera kitapta var mı? Leyla Feray kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Leyla Feray, Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ressam Pera karakterine hayat veren Leyla Feray, daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Leyla Feray'ın can vereceği karakter şimdiden ilgi odağı oldu.

Leyla Feray kimdir?

28 yaşında olan Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olan Leyla Feray kamera karşısına ilk defa 2013 yılında yayınlanan Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle geçmiştir.

Dizide hayat verdiği Sinem karakteriyle büyük beğeni toplayan ve ertesi yıl Paşa Gönlüm ve Üç Arkadaş dizlerinde yer alan oyuncumuz daha önce, Kardeşim Benim, Uyanış Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rise of Empires: Ottoman gibi başarılı projelerde de yer almıştır. Kamera karşısına en son 2021 yılında İkimizin Sırrı dizisiyle geçen başarılı oyuncumuz bu sezon Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda olacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO ülkeleri haritası kaç tane. NATO ülkeleri güç sıralaması
NATO ülkeleri haritası kaç tane. NATO ülkeleri güç sıralaması
Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım cevabı! Rusya hava sahası İngiliz uçaklarına kapatıldı
Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım cevabı! Rusya hava sahası İngiliz uçaklarına kapatıldı
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Camdaki Kız Pera kimdir kitapta hikayesi nasıl? Pera ne demek anlamı
Camdaki Kız Pera kimdir kitapta hikayesi nasıl? Pera ne demek anlamı
2022 kandiller hangi günler Miraç Kandili ne zaman?
2022 kandiller hangi günler Miraç Kandili ne zaman?
Zelenski eşi Olena Zelenska kimdir kaç yaşında? Zelenski çocukları kaç tane?
Zelenski eşi Olena Zelenska kimdir kaç yaşında? Zelenski çocukları kaç tane?
Türkiye'de evlenen de boşanan da arttı En çok yabancı gelin Suriye'den
Türkiye'de evlenen de boşanan da arttı En çok yabancı gelin Suriye'den
Edirne'de kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor! İğneyle tek tek ipe diziliyor
Edirne'de kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor! İğneyle tek tek ipe diziliyor
Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri
Yılan Adası Ukrayna'da nerede Yılan Adası haritadaki yeri
Teröristlere göz açtırılmıyor 3 bölgede 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Teröristlere göz açtırılmıyor 3 bölgede 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi.