Avrupa savaşı ensesinde hissediyor! Putin'in Hitler hali manşetlerde

The Daily Telegraph ise yaralanmış bir askerin fotoğrafını manşetine taşırken, yeni bir soğuk savaş ihtimalini de vurguladı. Gazete, Rus birliklerin başkent Kiev'e çok yakın bir noktadaki stratejik öneme sahip havalimanını ele geçirmesine rağmen Ukrayna'nın direndiğini yazdı.