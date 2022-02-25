Avrupa savaşı ensesinde hissediyor! Putin'in Hitler hali manşetlerde
Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar savaşı ensesinde hissediyor. Putin'in ordularını Ukrayna'ya yollamasıyla Hitler benzetlemeleri yapılmaya başlandı. İngiliz basını işgali medyasında böyle gördü...
Daily Express gazetesi, İngiliz Başbakan Johnson'dan alıntı yaparak, Putin'in "Avrupa haritasını kanla yeniden çizmeye çalıştığını" yazdı.
The i gazetesi de bugün "Ukrayna'nın ızdırabı" manşetiyle çıktı ve "Aileler, Avrupa'da savaşın başlamasıyla birlikte ülkeden kaçıyor" dedi. Gazete, 50'den fazla kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını ve yüz binlerce kişinin de tıkanmış yollardan kaçmaya çalıştığını belirtti.
Financial Times gazetesi de Kiev'deki bir patlamanın ardından yükselen dumanları gösteren bir fotoğrafı manşete taşıdı ve spotunda da "Batı, 80 yıllık Avrupa barışına karşı en büyük meydan okumayı kınadı", "Biden, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istediği konusunda uyardı" ifadelerine yer verdi.
The Daily Telegraph ise yaralanmış bir askerin fotoğrafını manşetine taşırken, yeni bir soğuk savaş ihtimalini de vurguladı. Gazete, Rus birliklerin başkent Kiev'e çok yakın bir noktadaki stratejik öneme sahip havalimanını ele geçirmesine rağmen Ukrayna'nın direndiğini yazdı.