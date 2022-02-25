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Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupanın 1 numaralı spor organizasyonunun finali Rusya'nın elinden alındı. Şampiyonlar Ligi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası St. Petersburg'un elinden alınarak Fransa'ya verildi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Final, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’de oynanacak. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası UEFA’dan yapılan açıklamada “Ukrayna’da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna’daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız” ifadeleri kullanılmıştı.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev’de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.

Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımları, iç sahadaki UEFA müsabakalarını tarafsız sahada oynayacak.

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