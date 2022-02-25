Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?

Halkın can ve mal güvenliği korumak için kolluk kuvvetlerine destek olan bekçi alımları hakkında son bilgiler merak ediliyor. 2021 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gözler 2022 Şubat ayına çevrildi. Peki bekçi alımı ne zaman yapılacak, hangi illerde bekçi alımı için başvuru formu doldurulacak? İşte bekçi olmak için aramam güncellenen şartlar...

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Çarşı, sokak, stadyum gibi kalabalık alanlarda kolluk kuvvetlerine yardım etmek, destek etmek için yapılan bekçi alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş 2022 bekçi alımı başvurularını araştırıyor. 2021 yılının sonunda 10 bin bekçi alımı yapılacağı heyecan yaratmıştı. Şimdi gözler 2022 Şubat ayına çevrildi. Peki 2022 yılında kaç tane bekçi alımı yapılacak?

Başvurular ne zaman: Bekçi alımı başvuruları hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. 2022 yılı itibariyle alım yapılıp yapılmayacağı hakkında açıklamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bekçilerde aranan özellikler: Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,