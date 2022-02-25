BIST 1.927
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 862,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var

Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, ABD liderliğindeki NATO'nun Rusya'ya karşı olası Montrö dayatmasına karşı Türkiye'nin elindeki kozları CNN Türk ekranlarında açıkladı.

Abone ol

Sosyolog-gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya karşı boğazların kapatılması tartışmalarına ilişkin Cevizoğlu, önerilerini paylaştı. Cevizoğlu, Montrö'ye karşılık ABD'ye PKK'ya ve FETÖ'ye desteğini çek ve iç siyasete karışma deme hakkının koz olarak kullanabileceğini söyledi. İşte Cevizoğlu'nun sözleri:  

"Bu PKK'yı kökünden yok edeceksin ey Amerika deme hakkına sahip"
"Türkiye'nin ya uçağımı ya paramı ver deme hakkı var. Elinde müthiş bir koz var. Boğazlar Montrö antlaşması.

İkincisi şu. PKK sessiz duruyor ama büyük tehdit. Türkiye'nin ekonomiye gitmesi gereken milyarlarca doları PKK'ya gidiyor. Niye ekonomi ayağa kalkmasın bir terör örgütüyle boğuşsun diye Türkiye'ye kurulmuş ABD ve Avrupa'nın kurduğu bir tuzak. Türkiye'nin elindeki ikinci koz bu.

Bu PKK'yı kökünden yok edeceksin ey Amerika deme hakkına sahip. Sen bunları yapmazsan bana adım atmazsan ben de san adım atmam deme hakkı var. 

Başka ne var. Ekonomik operasyonlar yapma iç siyasete müdahil olma. Turuncu devrimler gibi şeyler yapma. 15 Temmuz'da olduğu gibi FETÖ'yü destekleme hakkı var. Darbelerden elini çek demek hakkına sahip. 

"NATO'nun en zayıf anında kendisini çok güçlü konumuna getirebilir"
Sen bana ya gözle bakarsan ben de sana kafamı çeviririm. İstediklerini yapmam Rusya ile baş başa kalırsın. NATO'nun en zayıf anında kendisini çok güçlü konumuna getirebilir. NATO'dan çıkabilirim bana emir veremezsin diyebilir. Çıkmasa bile bunu diyebilir. Türkiye'nin elinde saydıklarım devletin de bildiği kozlar olabilir.  Bunları öne sürmenin tam zamanıdır. Bunu kulanmak da Erdoğan'a düşüyor."

İlgili Haberler
Rusya'nın ilk hedefleri arasında! 'Belki bu son yayınım olur' dedi Gülsüm Khalilova yürekleri burktu Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama Abdullah Ağar'dan Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere'nin biat ettirme operasyonu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler...
Foto Galeri Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak
Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika NATO toplantısı için tepki: Kınama cümbüşü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika NATO toplantısı için tepki: Kınama cümbüşü!
Rusya'nın yaptırımlara cevabı çoktan hazır: Batının zayıf noktalarını biliyoruz
Rusya'nın yaptırımlara cevabı çoktan hazır: Batının zayıf noktalarını biliyoruz
Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama
Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Antalya'da korkunç olay! Yeni kazılmış mezarda bulundu: Ağzı bağlı battaniye içinde çürümüş halde...
Antalya'da korkunç olay! Yeni kazılmış mezarda bulundu: Ağzı bağlı battaniye içinde çürümüş halde...
Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?
Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?