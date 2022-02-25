Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, ABD liderliğindeki NATO'nun Rusya'ya karşı olası Montrö dayatmasına karşı Türkiye'nin elindeki kozları CNN Türk ekranlarında açıkladı.

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Sosyolog-gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya karşı boğazların kapatılması tartışmalarına ilişkin Cevizoğlu, önerilerini paylaştı. Cevizoğlu, Montrö'ye karşılık ABD'ye PKK'ya ve FETÖ'ye desteğini çek ve iç siyasete karışma deme hakkının koz olarak kullanabileceğini söyledi. İşte Cevizoğlu'nun sözleri:

"Bu PKK'yı kökünden yok edeceksin ey Amerika deme hakkına sahip"

"Türkiye'nin ya uçağımı ya paramı ver deme hakkı var. Elinde müthiş bir koz var. Boğazlar Montrö antlaşması.

İkincisi şu. PKK sessiz duruyor ama büyük tehdit. Türkiye'nin ekonomiye gitmesi gereken milyarlarca doları PKK'ya gidiyor. Niye ekonomi ayağa kalkmasın bir terör örgütüyle boğuşsun diye Türkiye'ye kurulmuş ABD ve Avrupa'nın kurduğu bir tuzak. Türkiye'nin elindeki ikinci koz bu.

Bu PKK'yı kökünden yok edeceksin ey Amerika deme hakkına sahip. Sen bunları yapmazsan bana adım atmazsan ben de san adım atmam deme hakkı var.

Başka ne var. Ekonomik operasyonlar yapma iç siyasete müdahil olma. Turuncu devrimler gibi şeyler yapma. 15 Temmuz'da olduğu gibi FETÖ'yü destekleme hakkı var. Darbelerden elini çek demek hakkına sahip.

"NATO'nun en zayıf anında kendisini çok güçlü konumuna getirebilir"

Sen bana ya gözle bakarsan ben de sana kafamı çeviririm. İstediklerini yapmam Rusya ile baş başa kalırsın. NATO'nun en zayıf anında kendisini çok güçlü konumuna getirebilir. NATO'dan çıkabilirim bana emir veremezsin diyebilir. Çıkmasa bile bunu diyebilir. Türkiye'nin elinde saydıklarım devletin de bildiği kozlar olabilir. Bunları öne sürmenin tam zamanıdır. Bunu kulanmak da Erdoğan'a düşüyor."