Rusya'nın yaptırımlara cevabı çoktan hazır: Batının zayıf noktalarını biliyoruz

Rusya Ukrayna'ya hiçbir uyarıya kulak asmadan askeri operasyonuna başladı. ABD ve Avrupa'dan pek çok yaptırım listesi açıklandı. Ancak Rusya tüm bunlara karşı planlarını çoktan hazır etti. 'Batının zayıf noktalarını biliyoruz' diyen Rusya cevaplarını hazırladı.

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Rusya Ekonomi Bakanlığı, Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Asya ülkeleriyle bağları güçlendireceklerini açıkladı. Karşı yaptırım hazırlığında olan Moskova'dan ayrıca "Batı'nın zayıf noktalarını biliyoruz" çıkışı geldi.

Rusya Ekonomi Bakanlığı, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımların etkisini minimize etmeye çalıştıklarını ve Asya ülkeleriyle ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi için adım atacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “2014 yılından beri uygulanan yaptırımların daha da sertleşeceğini görüyoruz. Yabancı bazı meslektaşlarımızın bize karşı söylemlerinden ötürü uzun süredir uygulanabilecek yaptırımlara karşı hazır durumdaydık” ifadesi yer aldı.

Batının zayıf noktalarını biliyoruz

Öte yandan, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, “Misilleme yaptırımlar hazırlandı. Yaptırımlar Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlara aynı şekilde bir karşılık olmayacak, ancak Batı'nın zayıf noktalarını biliyoruz. Rusya'ya yaptırım getiren ülkelere uygulanacak bir dizi yaptırım hazırladık” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi üyesi de olan Matvienko, bu hafta üst düzey Rus yetkililerin Ukrayna’daki ayrılıkçı devletlerin tanınması lehinde konuştuğu toplantıda da yer almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yanıt verileceği ve sert önlemler alınacağı belirtilmişti.

Batı ülkeleri, Rus bankacılık sistemini hedef alan sert yaptırımlar almıştı.