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Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı

 UKRAYNA Savunma Bakanlığı, yaş sınırlandırması olmaksızın tüm sivillere ülke savunmasına katılma çağrısı yaptı.

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Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Birlik Komutanı Yuri Galushkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi.

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