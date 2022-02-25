Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gazetecilere yaptığı basın açıklamasında NATO'nun genişleme politikasına karşı oldukları için operasyon yaptıklarını söyledi. Ukrayna'yı işgal ettikleri için BBC'den gelen sorulara 'Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın' dedi. Batı medyasının sorularını Lavrov yarıda kesti. Salonda Çin medyasına soru sordurulması sırasında gerginlik yaşandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gazetecilere basın açıklaması yaptı. Lavrov konuşmasında sık sık Batı'yı ve Batı medyasını yerden yere vurdu. BBC ve CNN muhabiriye atıştı, Çin medyasının soru sordurulması sırasında Batı medyasındaki isimler seslerini yükseltti. Lavrov şunları söyledi:

-NATO'nun çıkarlarının karşısında hareket ediyoruz, NATO genişlemeye çalıştı biz de karşı çıktık buna.

-Kimse batı medyası dışında başka bir şey dinlemedi son zamanlarda. Gazeteciler Donbas bölgesinde ön sıralarda yer alıyor.

-Ukrayna'da bağımsız devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü destekliyoruz.

BBC sorusu: Ukrayna'yı şu an işgal ediyorsunuz? Bunu nasıl haklı görüyorsunuz?

-Ben bunu yanıtladım. Biz de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Yugoslavya'da olanlara bakın başka savaşlara bakın. Demokrasi adına da Irak'a girdiler. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptığına bakın.

-Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor. Bağımsız olsunlar istiyoruz. Kimse Amerikan ordusunu orada istemiyor.

-Ukrayna'da seçimlerin doğru koşullar altında yapılmasını istiyoruz. Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Ukrayna'nın toplam bütünlüğü bize göre buna bağlı kimse bunları göz önünde bulundurmadı. Zelenskiy sabotajını sürdürdü.

CNN muhabiri: Siz Ukrayna liderliğini yok etmek mi istiyorsunuz?

-3. kez mi tekrarlayacaksınız? Siz beni dinlemek istemediniz sanırım. Putin'in açıklamalarını okuyun. Kimse Ukrayna halkını aşağılamayacak, Neonazilere izin vermeyeceğiz Ukrayna'da. Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır.