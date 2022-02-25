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Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor

Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjide artan maliyetlere dikkat çekerek faturalara taksitlendirme bekledi.

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İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjide artan maliyetlere dikkat çekerek, "Bugün enflasyon yüküyle boğuşan, maliyetleri sürekli yükselen sanayicimizin işletme sermayesine katkı sağlamak açısından, elektrik ve doğalgaz ödemelerinde vadeli ödeme imkanı getirilmesi ciddi bir destek olacak. Bunun yanı sıra sanayicinin kendi enerjisini üretebilmesi için de her türlü destek verilmeli" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında konuşan Bahçıvan, her geçen gün daha da artan enerji maliyetlerinin hafiflemesine destek olmak amacıyla sanayinin kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında, sürekli olmasa da dönemsel olarak KDV indirimine gidilmesinin, işletmelerin rekabet gücüne katkıda bulunacağını belirtti.

Bahçıvan, "Bunu yaparken sanayicinin kendi enerjisini üretebilmesi için de her türlü desteğin verilmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi. Sanayicilerin en ciddi sıkıntılarından birinin giderek eriyen işletme sermayesi olduğunu hatırlatan Bahçıvan, "Yaşadığımız doğalgaz kısıntısını önlemek amacıyla, depolama yatırımlarımızı artırırken, bir alternatif olan LNG teminine yönelik imkanlarımızı da geliştirmeli, terminal sayısını artırmalıyız" dedi.

'Önce arz güvenliği'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Enerjide en önemli önceliğimiz arz güvenliği. Ayrıca öngörülebilir bir piyasa oluşumuna önem veriyoruz. Maliyetlerin gerek doğalgaz gerek elektrikte mümkün olan en düşük seviyede olması için gerekenleri yapıyoruz" diye konuştu. Tancan, "Enerji piyasasının güçlü bir yapıda olmasına çalışıyoruz. Kaynak sepetini de mümkün olduğunca çeşitlendiriyoruz. Sepet ne kadar geniş olursa, doğalgaz tedarikindeki ülkeler ne kadar alternatifli olursa, arz güvenliğini de o kadar sağlama almış oluruz. Doğalgaz, hidroelektrik ve kömürden elektrik üretmeye devam ediyoruz” dedi.

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