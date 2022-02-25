Savaş ne zaman bitecek? 'Sıkıntılar kapıda' deyip Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2023 detayı...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili uyarıları şu şekilde: Merkür ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm var ve pazartesiye kadar etkili olacak; Ağzından çıkana dikkat et, inanılmaz potlar kırılabilir, sözleşmeler ve anlaşmalar bozulabilir.