Savaş ne zaman bitecek? 'Sıkıntılar kapıda' deyip Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2023 detayı...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle gözler astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek ve Hande Kazanova'ya çevrildi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili uyarıları şu şekilde: Merkür ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm var ve pazartesiye kadar etkili olacak; Ağzından çıkana dikkat et, inanılmaz potlar kırılabilir, sözleşmeler ve anlaşmalar bozulabilir.
Günlük planlar aniden değişmek zorunda kalabilir ayrıntı gerektiren işlerde hata payı yüksek zamanlar, hesap hataları, para işlerinde hatalar aynı şekilde.
Beklenmedik iletişim skandalları olabilir. Bu dönem kurulan kontaklardan fayda gelmez ve kısa ömürlüdür.
Anlık ve ani kararlar vermemek gerek, seyahat planlarında sorunlar oluşabilir. Esnek ve açık fikirli olmaya bakın. Bugün başkaldırmaya, asilik yapmaya eğilimli olabilir ve bunu daha çok kelimelerle ifade edebilirsiniz.