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Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler

Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler

UKRAYNA'nın birçok bölgesinden patlama ve saldırı haberleri gelirken, bölgeden dehşet verici görüntüler geliyor. Harkov şehrinden paylaşılan fotoğrafta, patlamadan yere saplanan bir roketin görüntüsü yer alıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından bölgeden saldırıların boyutunu gözler önüne seren dehşet verici kareler geliyor. 

Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da patlamadan yere saplanan roketin görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Şehirde bulunan yerel halk endişe ve korku içerisinde metro duraklarına ve sığınaklara kaçtı. Açıklamalar ise peş peşe geliyor.

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