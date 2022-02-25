Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler...
Rusya ile Ukrayna arasında savaş her an daha da endişe verici boyutlara ulaşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal harekatının altında yatan sebepler merak konusu oldu. İşte Putin'in Ukrayna'yı işgalinin altında yatan sebepler...
Vladimir Putin ne istiyor?
Putin bu soruya en net cevabını Pazartesi günü yaptığı konuşmada vermişti. Putin, 'Ukrayna'nın aslında hiçbir zaman gerçek devletçiliğe dair istikrarlı bir geleneğe sahip olmadığını anlamak da önemlidir.' sözleriyle Ukrayna'nın tarihî Rus topraklarında kurulduğunu ve o toprakların Rusya'nın hakkı olduğunu ifade etmişti.
Putin'e göre mevcuttaki Ukrayna hükûmetinin Batı'yla görüşmeler yapması, bu 'sahte rejimin' Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğinin kanıtı. Bu Rus karşıtı yönetimin esasında Rusların hakkı olan ve Rusların çoğunlukta olduğu topraklara egemen olması, Putin için kabul edilemez bir durum. Kısacası Putin, Ukrayna'nın bugün sahip olduğu topraklara egemen olmayı hak eden tarihî bir devleti olmadığını iddia ediyor.
Putin'in saldırı emri bir tek bu duruma indirgenebilir mi?Kesinlikle indirgenemez. Putin Ukrayna'nın bir gün NATO'ya girebileceği kaygısıyla veya Rus yanlısı bir hükûmete sahip olmadığı için saldırmıyor. Putin'e göre tarihî ve ideolojik koşullar ve faktörler birbirinden ayrılamaz. Bu işgalin özüne inmek için Ukrayna’daki Rus nüfusu, Ukrayna’nın Batı yanlı tutumu, coğrafi ve jeopolitik öneme sahip yerler ve daha pek çok şeyin değerlendirilmesi gerekiyor.
Putin'e göre Ukrayna, Rusya'dan bağımsız olarak düşünülemez mi?
Putin'in temelde Ukrayna ile Rusya'nın tarihsel anlamda özünde ayrılamaz olduğunu iddia ediyor. Bu durumla ilgili olarak, 'Ukrayna bizim için yalnızca komşu bir ülke değil. Tarihimiz, kültürümüzün ve manevi alanımızın ayrılmaz bir parçası. Tarihsel olarak Rus toprakları olan güneybatımızda yaşayan insanlar, çok eski zamanlardan beri kendilerine Rus diyor.' diyor.