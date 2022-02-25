Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler...

Putin'e göre Ukrayna, Rusya'dan bağımsız olarak düşünülemez mi?

Putin'in temelde Ukrayna ile Rusya'nın tarihsel anlamda özünde ayrılamaz olduğunu iddia ediyor. Bu durumla ilgili olarak, 'Ukrayna bizim için yalnızca komşu bir ülke değil. Tarihimiz, kültürümüzün ve manevi alanımızın ayrılmaz bir parçası. Tarihsel olarak Rus toprakları olan güneybatımızda yaşayan insanlar, çok eski zamanlardan beri kendilerine Rus diyor.' diyor.