BIST 1.927
DOLAR 14,04
EURO 15,72
ALTIN 862,77
HABER /  DÜNYA

Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama

Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama

ESKİ Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı. Merkel gelişmeleri endişeyle takip ettiğini açıkladı.

Abone ol

Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Merkel, "Rusya'nın bu savaşı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktasıdır." dedi. Gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini belirten Merkel, "Uluslararası hukukun bu açık ihlali için hiçbir gerekçe yok, bunu en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu korkunç günlerde Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanında olduğunu dile getiren Merkel, Alman hükümetinin savaşı en kısa sürede durdurmaya yönelik tüm çabalarına desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Merkel, Rusya'nın bağımsız bir devletin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırısının bu kez tüm Ukrayna'yı etkilediğine işaret etti.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika NATO toplantısı için tepki: Kınama cümbüşü! Rusya'nın yaptırımlara cevabı çoktan hazır: Batının zayıf noktalarını biliyoruz Ukrayna'daki Rus tanklarında gizemli Z harfi bakın ne anlama geliyor! Beyaz boyayla çiziliyor Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı! Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler... Rus tankları Kiev'e SSCB bayrağı dalgalandırarak girdi! Putin 'Oralar SSCB toprağı' demişti Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı Korkunç görüntü! Ukrayna'da Rus tankı yaşlı adamı böyle ezdi: Dehşeti Türk öğrenci anlattı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler...
Foto Galeri Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler
Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?
Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?
Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi
Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi
GSM operatörleri Ukrayna'daki Türkler için harekete geçti
GSM operatörleri Ukrayna'daki Türkler için harekete geçti
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Trabzon'da satışlar rekor kırdı! Siparişlere yetişemiyor: Üzerine şiir yazdıranlar bile var
Trabzon'da satışlar rekor kırdı! Siparişlere yetişemiyor: Üzerine şiir yazdıranlar bile var
Otomotiv sektöründe Rusya-Ukrayna endişesi
Otomotiv sektöründe Rusya-Ukrayna endişesi