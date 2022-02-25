Ukrayna'daki Rus tanklarında gizemli Z harfi bakın ne anlama geliyor! Beyaz boyayla çiziliyor
Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelere giren Rus ordusuna ait tankların üzerine beyaz boyayla çizilen ‘Z’ harfinin ne anlama geldiği Batı medyasında merak konusu oldu.
Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelere giren Rus ordusuna ait tankların üzerine beyaz boyayla çizilen ‘Z’ harfinin ne anlama geldiği Batı medyasında merak konusu oldu.
Rusya’da resmi kaynaklar, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin bu tankların üzerine yazıldığını söylüyor.
Resmi olmayan açıklamalara göre ise, Rus dilinde “ele geçirdik” anlamına gelen “Zabiraem” kelimesinin baş harfi olarak “Z” Rus tankların üzerine çiziliyor.
Ukrayna ordusunun da bu tanklardan kullandığını belirten Batılı askeri uzmanlara göre, Ruslar iki ordunun tankları arasında karışılıklık olmaması için kendi askeri araçlarının üzerine beyaz boyayla “Z’ harfi çiziyor.