Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika NATO toplantısı için tepki: Kınama cümbüşü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin Ukrayna'yı işgal eden Rusya konusundaki sorularına cevap verdi. Bugün saat 17.00'de NATO toplantısına katılması beklenen Erdoğan, Batı'nın tavırları için 'Adeta Karagöz Hacivat cümbüşü' tabirini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun kınamakla yetinmesini eleştirerek 'Daha kararlı bir adım' beklediklerini söyledi. Erdoğan bugünkü toplantıda tüm liderlerin duruşunu gördükten sonra Türkiye'nin duruşunu açıklayacaklarını belirtti. Cuma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:



-(NATO'dan ne mesajlar çıkacağı sorusu) Her şeyden önce yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek doğru olmaz. Saat 17.00'de liderlerin kanaatlerini öğreeneceğiz. NATO konusunda liderlerin açıklamaları çok net. Bu iş kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi.

-Hava taşımacılığı güvenli değil, tahliyeler güvenli bölgelerden karadan planlanıyor. Büyükelçilikler, başkonsolosluklar planlamaları yapıyor. Vatandaşlarımızın müracaat etmesini bekliyoruz.

-Şu anda AB ve batıcı zihniyetler ciddi, kararlı tutum sergileyemedi. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyor. Nasihatle bir yere varılamaz, attığınız bir adım var mı yok. Bugünkü NATO zirvesini ne gibi adımlar atılıyor bunu konuşacağız. Bol bol nasihat çekmek bol bol kınamak adeta Karagöz Hacivat cümbüşüne döndürmemeli. Zelenski'nin de ifadesiyle sadece nasihat veriyorlar destek vermiyorlar yaklaşımı var bu dostluğa sığmaz.