BIST 1.926
DOLAR 14,04
EURO 15,73
ALTIN 863,86
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak

Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi belli oldu. Galatasaray İspanyol devi Barcelona ile kapışacak.

Abone ol

Sarı-kırmızılı ekip grubunu lider tamamlamış ve doğrudan UEFA Ligi son 16 turuna yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi'nin grup ikincileri arasında oynanan play-off turunun ardından turnuvadaki son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi Barcelona oldu. İlk maçın 10 Mart, rövanşın ise 17 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, ikinci karşılaşmayı ise NEF Stadyumu'nda oynayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
FC Porto - Olympique Lyon
Atalanta - Bayern Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Spartak Moskova - Leipzig
Real Betis - Frankfurt

Messi gitti, Barcelona geldi
İspanyol ekibi, sezon başında takımdan ayrılarak PSG'ye giden süper yıldız Lionel Messi'nin forma giydiği yaklaşık 16 yıllık dönemde Türk takımlarıyla Avrupa kuplarında hiç eşleşmemişti. Bugün çekilen kuranın ardından Galatasaray'la eşleşen Barcelona, Messi'nin takımdan ayrıldığı ilk yılda Türk takımıyla eşleşmiş oldu.

Barcelona'dan puan alan ilk takım
Barcelona ile en son 2001/2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılıların bu maçtan aldığı 1 puan, bir Türk takımının Barcelona'dan aldığı ilk ve tek puan konumunda...

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika NATO toplantısı için tepki: Kınama cümbüşü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika NATO toplantısı için tepki: Kınama cümbüşü!
Şaban ayı 1. günü 2022 ne zaman Ramazan'a kaç gün kaldı sayaç
Şaban ayı 1. günü 2022 ne zaman Ramazan'a kaç gün kaldı sayaç
Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama
Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama
Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler
Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz faturalarında taksitlendirme bekliyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Antalya'da korkunç olay! Yeni kazılmış mezarda bulundu: Ağzı bağlı battaniye içinde çürümüş halde...
Antalya'da korkunç olay! Yeni kazılmış mezarda bulundu: Ağzı bağlı battaniye içinde çürümüş halde...
Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?
Bekçi maaşları 2022 lise mezunu bekçi kaç para alacak?
Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi
Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi