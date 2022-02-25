Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi belli oldu. Galatasaray İspanyol devi Barcelona ile kapışacak.

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Sarı-kırmızılı ekip grubunu lider tamamlamış ve doğrudan UEFA Ligi son 16 turuna yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi'nin grup ikincileri arasında oynanan play-off turunun ardından turnuvadaki son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi Barcelona oldu. İlk maçın 10 Mart, rövanşın ise 17 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, ikinci karşılaşmayı ise NEF Stadyumu'nda oynayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

FC Porto - Olympique Lyon

Atalanta - Bayern Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Barcelona - Galatasaray

Spartak Moskova - Leipzig

Real Betis - Frankfurt

Messi gitti, Barcelona geldi

İspanyol ekibi, sezon başında takımdan ayrılarak PSG'ye giden süper yıldız Lionel Messi'nin forma giydiği yaklaşık 16 yıllık dönemde Türk takımlarıyla Avrupa kuplarında hiç eşleşmemişti. Bugün çekilen kuranın ardından Galatasaray'la eşleşen Barcelona, Messi'nin takımdan ayrıldığı ilk yılda Türk takımıyla eşleşmiş oldu.

Barcelona'dan puan alan ilk takım

Barcelona ile en son 2001/2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılıların bu maçtan aldığı 1 puan, bir Türk takımının Barcelona'dan aldığı ilk ve tek puan konumunda...