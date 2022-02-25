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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Anonymous Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anonymous Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de yer aldığı birçok hükümet sitesini devre dışı bıraktı.

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ABC Net sitesinin haberine göre, Anonymous, RT.com'un yanı sıra Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine operasyon başlattı. İnternet korsanları, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Anonymous topluluğu Rusya ile resmi olarak siber savaş içerisindedir. #Anonymous #Ukraine" ifadelerine yer verdi.

Grup, paylaşıma gelen yorumlar üzerine, "Mesajlarınızı okuyoruz. Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım!" paylaşımını yaptı.

Saldırılar, RT.com tarafından doğrulanırken bazı sitelerin yavaşladığı ve diğerlerinin "uzun süre boyunca" devre dışı bırakıldığı bildirildi.

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