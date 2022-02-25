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Putin çok kızacak! Rusya'nın kaptanı Fedor Smolov'dan insanlık dersi

Putin çok kızacak! Rusya'nın kaptanı Fedor Smolov'dan insanlık dersi

Rusya Milli Takımı futbolcusu Fedor Smolov paylaşımıyla savaşa karşı çıkan ilk Rus futbolcu oldu.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası dünya kamuoyundan ve birçok ülkeden tepkiler gelirken, Rus vatandaşları arasında da protesto gösterileri düzenleyenler oldu. Başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı protestolarda binden dazla kişi gözaltına alındı. Rus Milli Takımı'dan 32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Smolov, sosyal medyadan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında paylaşımda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, Rusça "Savaşa Hayır" yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek verdi. Rus forvet, milli takım formasıyla 45 maçta 16 gol attı.


Fedor Smolov kimdir?
Profesyonel kariyerine Dinamo Moskova'da başlayan 32 yaşındaki futbolcu, şu anda devre arasında transfer olduğu Dinamo Moskova adına ter döküyor. Smolov, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova formasıyla Galatasaray'a karşı forma giymişti. Feyenoord ve Celta Vigo macerası dışında kariyerini ülkesinin çeşitli takımlarında sürdüren Smolov, Rusya Milli Takımı'yla 45 maça çıktı, 16 gol kaydetti.

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