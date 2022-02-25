Zelensky Putin'i 'masa'ya çağırdı! Putin teklifi kabul etti! Savaş masada son bulur mu?

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar girmesinin ardından bu ilerlemenin nasıl duracağı merak konusu... Putin ile Zelenski'nin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Zelenskiy'den gelen müzakere çağrısına olumlu yanıt verildi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun müzakere masasında son bulması dünya kamuoyunun beklentisi. Zelenski'den gelen talebe Kremlin "Görüşme talebini not ettik" dedi. Putin ve Zelenskiy görüşmesi için "Putin'in şartları yerine getirildiğinde, Ukrayna'nın silah bırakması ve herkes için temsili bir hükümet kurması için müzakere etmeye hazırız." açıklaması yapıldı. Ayrıca Minsk'e görüşmeler için heyet göndermeye de hazır olduklarını söylediler.

Çin televizyonunda yer alan iddiaya göre Vladimir Putin, Ukrayna başkanı Zlenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” Zelenskiy ayrıca, Rus tanklarının insanları ezerken "hala yavaş ve yetersiz hareket eden" Avrupa ülkelerini suçladı. Ukrayna'nın kaderine terk edildiğini söyledi.

Telegram hesabı üzerinden bir video mesaj yayınlayan Zelenski, 'savaş deneyimine' sahip Avrupalıları Ukrayna için savaşmaya çağırdı. Zelenski batının Rus işgaline karşı Ukrayna'ya yardım etme konusunda yavaş kaldığının da altını çizdi.

Minsk'e heyet göndermeye hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereye açık olduğunu duyurduktan sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya - Ukrayna müzakereleri için Minsk’in ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lukaşenko ile Putin’in telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, “Lukaşenko, delegasyonların toplantısı için tüm koşulları oluşturma yönünde söz konusu müzakereler için hazır olduklarını belirtti. Zelenskiy'nin önerisine yanıt olarak Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakereler için Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde Minsk'e bir Rus heyeti göndermeye hazır” dedi.

Putin, Çin lideri Xi ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya’nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi şunları söyledi:

“Çin, kendi konumunu Ukrayna meselesinin esasına göre belirliyor. Soğuk Savaş zihniyeti terk edilmeli, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına önem verilmeli ve saygı gösterilmeli ve müzakereler yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması oluşturulmalıdır. Çin, Rusya’nın sorunun çözülmesi için Ukrayna’yla müzakere yapmasını destekliyor. Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyma ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyma konusundaki temel tutumu sabittir. Ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptinden yana olan Çin, özünde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı düzeni sıkı bir şekilde korumak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır.”

Lavrov: Kiev rejimi Batı kontrolünde

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugünkü açıklamasında Ukrayna'nın işgaliyle ilgili eleştirilere "Kimse Ukrayna halkını aşağılamayacak, Neonazilere izin vermeyeceğiz Ukrayna'da. Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır." şeklinde yanıt verdi.