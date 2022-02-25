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Ukrayna Rusya savaşında yeni gelişme Rus ordusu Kiev'in batısıyla bağlantısını kesti

Ukrayna Rusya savaşında yeni gelişme Rus ordusu Kiev'in batısıyla bağlantısını kesti

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi.

Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.

Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti.

200'ü aşkın helikopterin katıldığı operasyon
Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti.
Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.

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