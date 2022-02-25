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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 197 proje hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 197 proje hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. İstanbul'a eğitim yatırımlarını açıklayan Erdoğan, "İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

-Tam 25 yıldır Aziz İstanbulumuzun hizmetindeyiz. İstanbul'a aşkla şevkle sevda ile hizmet ettik. İstanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuştururken maarif davamıza özel önem verdik.

-İstanbul'un kalabalık sınıf sorunu, biz ortaöğretimdeyken mevcudumuz 75'di hatta Anadolu'da 100 olduğu olurdu. Bugün evlatlarımız etkileşimli tahtalarıyla spor alanlarıyla  pek çok imkana sahip okullarda eğitim alıyor.

-Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz.

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