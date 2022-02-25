MAK Araştırma'dan bomba anket! Faturalar ve hayat pahalılığı AK Parti ve MHP'yi fena vurdu
MAK Araştırma'nın Şubat ayı içerisinde 5750 kişi ile yaptığı anket sonuçlarında vatandaşın en önemli sorunu yüzde 54'ü 'hayat pahalılığı' cevabı verdi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı gerilerken Millet İttifakı'nın oyları yükseldi. İşte MAK anketinden çarpıcı sonuçlar...
Mehmet Ali Kulat'ın Başkanı olduğu MAK Araştırma Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Vatandaşın en önemli sorunu olarak hayat pahalılığının çıktığı 5750 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nin seçim yarışını önde götürdüğü görülürken Cumhur İttifakı'nda ise meydana gelen oy erimesinin devam ettiği gözlemleniyor.
Ankete katılanlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu sorulurken verilen cevaplara göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,1, CHP'nin oy oranı yüzde 25,5, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,8 gözüken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı.
5750 kişinin katıldığı ankette en dikkat çeken unsurlardan birisi de kararsızların yüzde 5'e (287 kişi) kadar gerilemesi oldu.
Son 6 ayda iktidara karşı bakış açışı ankete katılanların yüzde 46'sında olumsuz yönde değişirken, yüzde 44'ünde herhangi bir değişiklik göstermemiş. Son 6 alda iktidara karşı görüşü olumlu yönde değişenlerin oranı ise yüzde 2...