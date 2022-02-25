MAK Araştırma'dan bomba anket! Faturalar ve hayat pahalılığı AK Parti ve MHP'yi fena vurdu

Mehmet Ali Kulat'ın Başkanı olduğu MAK Araştırma Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Vatandaşın en önemli sorunu olarak hayat pahalılığının çıktığı 5750 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nin seçim yarışını önde götürdüğü görülürken Cumhur İttifakı'nda ise meydana gelen oy erimesinin devam ettiği gözlemleniyor.