Çeçen lider Kadirov 10 bin askerle Kiev'i işgale gidiyor! 'Zelensky Putin'i arayıp özür dilesin yoksa...'

Kırşehir'de beraber yürüdüğü arkadaşını sokakta bıçakladı! Bir şey olmamış gibi kaçıp gitti

Kırımlı gazeteci 'belki bu son yayınım' diyerek son durumu anlattı! İlk hedeflerdenim ama şereflice ölmek iyi

Rus tankları Kiev'e SSCB bayrağı dalgalandırarak girdi! Putin 'Oralar SSCB toprağı' demişti

Korkunç görüntü! Ukrayna'da Rus tankı yaşlı adamı böyle ezdi: Dehşeti Türk öğrenci anlattı

Arda Kural ve Yıldız Asyalı 24 yıldan sonra bir arada! 'Kimler geldi kimler geçti' şarksını söyledi

Rusya Ukrayna gerilimini Halk TV'de Türkiye'deki iktidara bağladı: İktidar değişmeli!

BLU TV 40 programında Selin Ciğerci'ye 'Para karşılığı seks yaptınız mı' sorusu! Dondu kaldı

Genç Ukrayna askeri ve 12 arkadaşı böyle ölüme gitti! Rus askerine 'defolup gidin" diye küfretti

Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Yenidoğan makineye bağlı bebekler sığınaklarda

Kahreden görüntü! Ukraynalı küçük kız gözyaşları içinde isyan etti: Ölmek istemiyorum