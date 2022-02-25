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DÜNYA

Çeçen lider Kadirov 10 bin askerle Kiev'i işgale gidiyor! 'Zelensky Putin'i arayıp özür dilesin yoksa...'

ÇEÇENİSTAN lideri Ramazan Kadirov, Kiev'i işgal edecek Çeçen birlikleriyle gövde gösterisi yaptı. Kiev'in işgalini bizzat Kadirov'un yöneteceği iddia edilirken, Kadirov Grozni Meydanı'nda gövde gösterisi yaptı...

Rusya'nın Kiev'i işgal harekatı sürerken Rus kaynaklara göre Kiev'in işgalini Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a bağlı birlikler üstlenecek, "operasyonu" bizzat Kadirov yönetecek.

Çeçen lider Kadirov, Grozni meydanında düzenlenen askeri törende gövde gösterisi yaptı. Kadirov Ukrayna’ya göndermek üzere 10 bin kişilik ordu hazırladığını hatırlatıp, Zelenskiy'e Putin'i arayıp özür dilemesini söyledi.

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