Kırımlı gazeteci 'belki bu son yayınım' diyerek son durumu anlattı! İlk hedeflerdenim ama şereflice ölmek iyi

UKRAYNA'da yaşayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, bölgedeki son durumu sosyal medyadan aktarmaya devam ediyor. Khalilova bugün çektiği videoda gözyaşları içinde, "Bu sizinle belki son yayınımız olur. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölürüz'' dedi.

Ukrayna'da başkent Kiev olmak üzere birçok noktadan patlama sesleri gelirken, uluslararası haber ajansları ülkenin birçok bölgesinden bombardımanların geldiğini bildirdi. Ukrayna'da yaşayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Ukrayna'da yaşanan sıcak gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Kırım'daki Rus saldırılarının ardından yıllar önce Ukrayna'ya kaçtığını ve buradan da Rus saldırısından dolayı, tekrar kaçmayacağını her açıklamasında dile getiren Khalilova'nın son videosunda, 'Ölümün gölgesinden herkese merhabalar' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel

Khalilova, ''Arkadaşlar savaşın içinden merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent Kiev sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanları sığınağa gitmeleri konusunda çağrılarda bulunuyor. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel. Ruslar Ukraynalıların arabalarını ele geçirip Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukraynalılar işgalcilere karşı direniyorlar. Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Ama bir gün gelecek onların da başkenti işgal edilecek. O zaman anlayacaklar ama geç olacak'' ifadelerini kullandı.