Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, birçok kez patlama sesi duyulmaya devam ediyor. Yaşanan olaya tepki gösteren magazin dünyasının ünlü isimleri ise, "Savaşa hayır!" çağırısında bulunuyor.