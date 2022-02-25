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Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Ukrayna'daki Rusya işgaline ünlüler sessiz kalmadı... Fazıl Say, Yıldız Tilbe, Murat Yıldırım, Melek Baykal ve birçok ünlü isimden Rusya'nın dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekata tepki yağdı.

Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, birçok kez patlama sesi duyulmaya devam ediyor. Yaşanan olaya tepki gösteren magazin dünyasının ünlü isimleri ise, "Savaşa hayır!" çağırısında bulunuyor.

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Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Tarkan: Affedin bizi, affedin çocuklar. Büyüdük ama adam olamadık. Anlatın, öğretin hepimize yeniden; niye kirlendik, saf kalamadık...

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Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Melek Baykal: Savaşa hayır! Zafer kimin olursa olsun, her kurşun gidip bir ananın yüreğini bulacak. Savaş insanlık suçudur!

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Ukrayna'da savaşa hayır paylaşımlar Ünlüler Rusya'nın Ukrayna zulmüne sessiz kalmadı

Murat Yıldırım: Savaşa hayır!

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