BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
MEDYA

Ukraynalı kadınlarla ilgili skandal sözler! Habertürk'e tepki yağdı: Kocaları...

Ukrayna'daki son durumu Habertürk TV'de aktaran muhabir Çetiner Çetin'in "Ukraynalı kadınlar ailesini bırakıp kaçıyor" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Habertürk TV’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yayınında sosyal medyada tepki çeken bir olay yaşandı. Ukrayna’dan durumu bildiren Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, ülkeden kaçanlarla ilgili bilgi verirken, Ukraynalı kadınların hızlı bir şekilde ülkeyi terk ettiğini çünkü bir ulus kimliği oluşmadığını öne sürdü ve ’Türkiye’de eminim hiçbir kadın kocasını bırakmaz’ ifadesini kullandı.

Çetin tepki çeken sözlerinde "Ukrayna’da bir ulus kimliği oluşmamış. Mesela insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye’de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz." dedi. Çetin'in canlı yayında kullandığı ifadelere sosyal medyada da tepki yağdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Kendi imkanlarıyla Ukrayna'dan çıkan Türk aile anlattı: Filmlerde görürdük biz de yaşadık
Kendi imkanlarıyla Ukrayna'dan çıkan Türk aile anlattı: Filmlerde görürdük biz de yaşadık
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Canlı yayında anlattılar
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Canlı yayında anlattılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ekibiyle birlikte çektiği video
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ekibiyle birlikte çektiği video
Linet'in Instagram dansı sosyal medyada viral oldu Hababam Sınıfı Badi Ekrem'e benzetildi
Linet'in Instagram dansı sosyal medyada viral oldu Hababam Sınıfı Badi Ekrem'e benzetildi
Çeçen lider Kadirov 10 bin askerle Kiev'i işgale gidiyor! 'Zelensky Putin'i arayıp özür dilesin yoksa...'
Çeçen lider Kadirov 10 bin askerle Kiev'i işgale gidiyor! 'Zelensky Putin'i arayıp özür dilesin yoksa...'
Kırşehir'de beraber yürüdüğü arkadaşını sokakta bıçakladı! Bir şey olmamış gibi kaçıp gitti
Kırşehir'de beraber yürüdüğü arkadaşını sokakta bıçakladı! Bir şey olmamış gibi kaçıp gitti
Kırımlı gazeteci 'belki bu son yayınım' diyerek son durumu anlattı! İlk hedeflerdenim ama şereflice ölmek iyi
Kırımlı gazeteci 'belki bu son yayınım' diyerek son durumu anlattı! İlk hedeflerdenim ama şereflice ölmek iyi
Rusya'nın ilk hedefleri arasında! 'Belki bu son yayınım olur' dedi Gülsüm Khalilova yürekleri burktu
Rusya'nın ilk hedefleri arasında! 'Belki bu son yayınım olur' dedi Gülsüm Khalilova yürekleri burktu
Rus tankları Kiev'e SSCB bayrağı dalgalandırarak girdi! Putin 'Oralar SSCB toprağı' demişti
Rus tankları Kiev'e SSCB bayrağı dalgalandırarak girdi! Putin 'Oralar SSCB toprağı' demişti