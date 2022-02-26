Ukraynalı kadınlarla ilgili skandal sözler! Habertürk'e tepki yağdı: Kocaları...

Ukrayna'daki son durumu Habertürk TV'de aktaran muhabir Çetiner Çetin'in "Ukraynalı kadınlar ailesini bırakıp kaçıyor" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Habertürk TV’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yayınında sosyal medyada tepki çeken bir olay yaşandı. Ukrayna’dan durumu bildiren Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, ülkeden kaçanlarla ilgili bilgi verirken, Ukraynalı kadınların hızlı bir şekilde ülkeyi terk ettiğini çünkü bir ulus kimliği oluşmadığını öne sürdü ve ’Türkiye’de eminim hiçbir kadın kocasını bırakmaz’ ifadesini kullandı.

Çetin tepki çeken sözlerinde "Ukrayna’da bir ulus kimliği oluşmamış. Mesela insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye’de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz." dedi. Çetin'in canlı yayında kullandığı ifadelere sosyal medyada da tepki yağdı.