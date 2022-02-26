BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
DÜNYA

 Rus askerleri, Ukrayna’da hastaneye ateş açtı

RUSYA, sivilleri hedef almadığını idda etse de Rus askerleri Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı. O anlar an be an kameralara yansıdı.

Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol’de Rus askerleri sivil alanları da vurdu. Melitopol’de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Rusya’nın "sivil alanları vurmuyoruz" açıklamasıyla çelişen görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, "Rusya’nın sivilleri vurmadığını açıklaması koca bir yalan" ifadelerini yeniden gündeme getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rus Büyükelçisi'nin aracına saldırıp yuhaladılar! Putin yalancı, Ukrayna'dan defol
Rus Büyükelçisi'nin aracına saldırıp yuhaladılar! Putin yalancı, Ukrayna'dan defol
Melih Gökçek fizik dehası Stephen Hawking'i ahiret sorgusuna çekti! O anları paylaştı
Melih Gökçek fizik dehası Stephen Hawking'i ahiret sorgusuna çekti! O anları paylaştı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den korkunç görüntü! Ruslar füzelerle apartmanları vurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den korkunç görüntü! Ruslar füzelerle apartmanları vurdu
'Bayraktar SİHA'larımızı beğendiniz mi?' diyen Ukraynalı komutan Ruslara seslendi: Şimdilik...
'Bayraktar SİHA'larımızı beğendiniz mi?' diyen Ukraynalı komutan Ruslara seslendi: Şimdilik...
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Kendi imkanlarıyla Ukrayna'dan çıkan Türk aile anlattı: Filmlerde görürdük biz de yaşadık
Kendi imkanlarıyla Ukrayna'dan çıkan Türk aile anlattı: Filmlerde görürdük biz de yaşadık
Ukrayna'da Türk vatandaşı 3 kız Ukrayna'da sokağa atıldı! Dolandırılmak istediler
Ukrayna'da Türk vatandaşı 3 kız Ukrayna'da sokağa atıldı! Dolandırılmak istediler
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Canlı yayında anlattılar
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Canlı yayında anlattılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ekibiyle birlikte çektiği video
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ekibiyle birlikte çektiği video
Ukrayna’da sokakta sivillere silah dağıtıldı
Ukrayna’da sokakta sivillere silah dağıtıldı