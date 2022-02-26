Melih Gökçek fizik dehası Stephen Hawking'i ahiret sorgusuna çekti! O anları paylaştı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, dünyaca ünlü fizik dehası Stephen Hawking'i ahiret sorgusuna aldı. O anları videoya çekip paylaştı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, dünyaca ünlü fizik dehası Stephen Hawking'in mum heykelini ahiret sorgusuna aldı. O anları videoya çekip paylaşan Melih Gökçek'in sözleri sosyal medyayı salladı. Gökçek o ideoyu,

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Stephen Hawking'in mum heykelinin karşısına geçen Gökçek, önce al hatır sorduktan sonra "Öbür taraf nasıl" diye sordu. Gökçek o videoyu, "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine birşeyler sordum... Gıkı çıkmadı...' notuyla paylaştı. Gökçek'in Hawking'e soruları şöyle:

- Rabbimi inkar ediyordun değil mi, bak ölüm hepimize hak. Doğru mu Hawk?

- Bak susmuş duruyorsun ya!.. Kendini çok büyük zannediyordun bak ne oldu, girdin torağın altına... Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi?.. Hadi bakalım!..

STEPHEN HAWKİNG GEÇİCİ OLARAK TEBDİL-İ MEKÂN YAPIP TÜRKİYE YE GELMİŞ, KENDİSİNE BİRŞEYLER SORDUM… GIKI ÇIKMADI…