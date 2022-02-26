Özgür Özel Halk TV'de fena rezil oldu! Yalanı dakikalar içinde patladı: Gece 03.00'te bile...

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili konuşan CHP'li Özgür Özel, o esnada programa Kiev'den katılan Türk genci tarafından canlı yayında yalanlandı.

Rusların Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 3'üncü gününde sürüyor. Savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna, Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Savaşın esir aldığı ülkede mahsur kalan binlerce Türk vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı çalışmalarına son sürat şekilde başlamıştı.



Dün akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı.







Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla suçladı

Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasının olmadığını iddia ederek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla suçladı. Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." dedi.



"Herkesi arayarak tek tek bilgi verdi"

Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı. Aynı programda konuşan Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Alemdar'ın konuyla ilgili "Dışişleri Bakanlığımız savaş başlamadan 10-15 gün önce burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar." ifadelerini kullandı.