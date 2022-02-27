FOX TV'de Ekrem İmamoğlu papa ile görüşecek şaşkınlığı

Fox TV sunucusu Doğan Şentürk'ün, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Papa Francis'le görüşeceğini açıklaması sonrası stüdyodaki diğer gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlarda yurt içinde yabancı büyükelçiler ve yurt dışında bazı batılı ülkelerin politikacılarıyla yaptığı görüşmeler gündem oldu.

İmamoğlu bu kez, Hristiyan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile yapacağı görüşme öncesi dikkat çekti.

Fox TV'de Doğan Şentürk'ün sunduğu 'Orta Sayfa' programında İmamoğlu'nun İtalya'da Akdeniz kentleri belediye başkanları ile yaptığı görüşmeler ele alındı.

Doğan Şentürk'ün üzerine basarak, İmamoğlu'nun Papa Francis ile görüşeceğini söylemesi, stüdyodaki gazetecileri adeta şaşırttı. Gazeteciler bu açıklamayla birlikte bir süre şaşkın bir halde birbirlerine baktılar.