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Yusuf Yazıcı yeni takımıyla ilk maçında harika bir gol attı

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla ilk maçına çıkan Yusuf Yazıcı müthiş bir gole imza attı.

Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımıyla sezona çok hızlı başladı. 

Maçın 49. dakikasında frikik kazanan CSKA Moskova'da topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Muazzam bir gol vuruşu yapan Yusuf, topu ağlarla buluşturdu. Müthiş bir gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu yeni takımıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

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