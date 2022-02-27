BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
GÜNCEL

Ukrayna Rus işgal konvoyunu Bayraktar ile vurdu İdlib'teki 34 şehidin intikamı alındı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu paylaşıldı. Ukrayna Büyükelçiliği ise İdlib'te iki yıl önce Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırısında şehit olan 34 şehit hatırlatılarak "İntikamı alındı" denildi.

Ukrayna Rusya'nın askeri operasyonlarına karşılık vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.

Ukrayna Büyükelçiliği yaptığı paylaşımında "Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA’larına katlanmak zorundalar. İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna’da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" denildi.

2 yıl önce 34 asker şehit olmuştu

2 yıl önce bugün, 27 Şubat 2020'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda İdlip'te 34 Türk askerî şehit olmuştu.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığı son açıklamasında Rusya'nın 4300 askerini kaybettiğini duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukraynalı siviller Rus tankına karşı böyle yürüdüler bu video sosyal medyada viral oldu
Ukraynalı siviller Rus tankına karşı böyle yürüdüler bu video sosyal medyada viral oldu
FOX TV'de Ekrem İmamoğlu papa ile görüşecek şaşkınlığı
FOX TV'de Ekrem İmamoğlu papa ile görüşecek şaşkınlığı
Rus askerleri hasta taşıyan Ukrayna ambulansını vurdu!
Rus askerleri hasta taşıyan Ukrayna ambulansını vurdu!
Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki videosu patladı 'Allah'ım bir kadınla birlikte olmak istiyorum' ititrafı
Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki videosu patladı 'Allah'ım bir kadınla birlikte olmak istiyorum' ititrafı
Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 11. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 11. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 617. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 617. bölüm fragmanı