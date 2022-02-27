Ukrayna Rus işgal konvoyunu Bayraktar ile vurdu İdlib'teki 34 şehidin intikamı alındı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu paylaşıldı. Ukrayna Büyükelçiliği ise İdlib'te iki yıl önce Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırısında şehit olan 34 şehit hatırlatılarak "İntikamı alındı" denildi.

Ukrayna Rusya'nın askeri operasyonlarına karşılık vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.

Ukrayna Büyükelçiliği yaptığı paylaşımında "Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA’larına katlanmak zorundalar. İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna’da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" denildi.

2 yıl önce 34 asker şehit olmuştu 2 yıl önce bugün, 27 Şubat 2020'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda İdlip'te 34 Türk askerî şehit olmuştu.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığı son açıklamasında Rusya'nın 4300 askerini kaybettiğini duyurdu.