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Cinsiyet değiştiren 'Bebek Okan' Selin Ciğerci'den 'baba' itirafı... Hayatı film ve kitap oluyor işte ismi...

BLU TV'de katıldığı 40 programında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, hayatının film ve kitap olacağını, isminin bile olduğunu söyledi. İşte babasıyla ilgili şok itiraf...

Geçirdiği cinsiyet değişim ameliyatının ardından sosyal medyada yayınladığı videolarıyla ünlenerek fenomen olan, kendi ismiyle çıkardığı kozmetik markasıyla ise iş dünyasına atılarak adını duyuran Selin Ciğerci, katıldığı ‘40’ programında içini döktü. Programdaki itiraflarıyla günlerdir gündemde olan Selin Ciğerci, hayatının film olup olmayacağı sorulunca, hayatının önce bir kitap sonra da film olacağını, hatta eserlerin isminin de şimdiden belli olduğunusöyledi. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlu bir hayatı olduğunu anlatan Selin, içinde büyük fırtınalar yaşadığını belirtti. İşte o detaylar...

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