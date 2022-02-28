Ekrem İmamoğlu, İtalya’da Kuran’dan ve Atatürk’ten alıntılarla barış çağrısı yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen “Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'nda Kur’an-ı Kerim’in Fussilet Suresi’nin 34’ncü ayetini ve Atatürk’ün “Bir milletin varlığı için zorunlu olmadıkça, savaş bir cinayettir” sözüyle barış çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen, “Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı”nda konuştu. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion ve Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in de yer aldığı oturumda İmamoğlu, “Sözlerime, 16 milyon İstanbullunun en sıcak duygularını ileterek başlamak istiyorum” dedi.

Dünya tarihini, “insanın ürettiklerinin ve yok ettiklerinin tarihi” olarak tanımlayan İmamoğlu, şunları söyledi: "Akdeniz havzası, güzellikleri ve çeşitliliğiyle insanın başını döndürür. Eğer insan kibre kapılıp, kendini bu güzelliklerin sahibi olarak görmeye başlarsa, kötülüğün kapısını da aralamış olur. Bizi kibirden uzaklaştırıp, doğru yolda tutacak şey, ilkelerimiz ve inançlarımızdır.

Kuran’dan alıntı yapıp barış çağrısı yaptı

Konuşmasında, Kur’an-ı Kerim’in Fussilet Suresi’nin “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel davranışla sav; o zaman göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sıcak bir dost oluvermiş” şeklindeki 34. ayetinden alıntı yapan İmamoğlu, “Hangi dine mensup olursak olalım, hangi inanç sistemiyle kendimizi terbiye edersek edelim, iyiliğin gücüne olan güvenimizi yitirirsek, insanlığımızı yitiririz. Yerel yöneticiler olarak hepimiz kendi ülkelerimizde, farklı inanç sistemlerinden, farklı kültürlerden geliyoruz. Ancak aynı şeyin özlemi içindeyiz: Daha iyi bir dünya yaratmak; daha özgür ve mutlu şehirler yaratmak; şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini yükseltmek” ifadelerini kullandı.

‘Bir milletin varlığı için zorunlu olmadıkça, savaş bir cinayettir’

“Ben, İstanbul gibi medeniyetler arasında köprü olmuş, farklı inanç ve kültürlere dokunmuş kadim bir kenti temsilen aranızda olduğum için kendimi çok şanslı kabul ediyorum” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Avrupa’nın savaş kabusunu ve acılarını yeniden hissettiği bugünlerde, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bir milletin varlığı için zorunlu olmadıkça, savaş bir cinayettir’ sözünü rehber kabul etmeliyiz. Zira, bu gibi endişe verici zamanlarda şehirlerimizin öncelikli ihtiyacı barış ve dayanışmadır."

'Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler, iyidir'

"Akdeniz, bir barış ve özgürlük havzası olarak, tüm dünyaya örnek oluşturacak güçlü bir birlikteliğe imza atabilir. Atmalıdır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin insanlık barışı için 750 yıl öncesinden “Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler, iyidir” formülünü tarif ettiğini aktaran İmamoğlu, “Bugün Akdeniz’i, dört bir yanında barışın, işbirliğinin, demokrasi ve diyaloğun, erdem ve uzlaşmanın, evrensel hukuk ve adaletin hakim olduğu, büyük bir ‘medeniyetler medeniyeti’ olarak yeniden kurgulamak, hepimiz için en önemli ihtiyaç" dedi.

Konferansın dinleyicileri arasında, Perugia Başpiskoposu ve İtalyan Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Gualtiero Bassetti de yer aldı.