Urla Belediyespor soyunma odasında skandal görüntüler! Kadın sporcu video yayınladı: Açıklama geldi

Urla Belediyespor Kadın Basketbol oyuncusu Caitlin Jenkins'in soyunma odasında yaşadığı anları paylaştığı videosu ve kadın sporcuya edilen küfür, büyük tepkiye sebep oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Urla Belediyespor’da başantrenör ile bir takım oyuncusu arasında arbede yaşandı. Oyuncu Caitlin Jenkins ile Urla Belediyespor’un çalıştırıcısı Hakan Yiğit’in başrollerinde olduğu tartışmanın nasıl başladığı bilinmiyor. Ancak Jenkins’in kişisel TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sözlü hakaret ve fiziksellik içeriyor.



Soyunma odasında yaşanan olayda Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi. Yoğun ısrarı sonrası soyunma odasından çıkan Jenkins'e küfür eden Hakan Yiğit'in tavrı tepki çekerken yine Yiğit'in "Kes sesini, otur" dediği duyuluyor. Son olarak Jenkins Instagram adresinden bir paylaşım yaptı. Jenkins "Türkiye'ye gitmeyin! Bu ikinci kez saldırıya uğrayışım. En kısa zamanda ABD'ye dönüyorum.." yazdı.







"Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak"

Jenkins başına gelenleri Instagramdan "Birinci saldırıda koç beni itti, bileğimden tuttu, bırakmadı. İkinci saldırıda genel menajer beni itti. Hastaneye gitmem gerekti, bana geçici bir beyin sarsıntısı geçirdiğimi ve belimi incittiğimi söylediler. Bu, itmenin ve kafamın duvara çarpmasının videosu. O zamandan beri ayrılmak istiyorum. Eğer kulüple anlaşamazsam beni mayıs ayına kadar serbest bırakmayacaklarını ve başka bir takıma gidemeyeceğimi söylediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Bir daha asla. 20 sayı ve 20 ribauntla oynuyordum. Eve gönderilmeyi bekliyorum. Para ödemesinde de 2 hafta geciktiler. Takım arkadaşlarıma ödeme yapmaları bir ay sürdü." sözleriyle anlattı.



"Takım arkadaşının şahsi aracına yumruk atmıştır"

Urla Belediyespor, Jenkins'in paylaşımlarının ardından bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Caitlin Mikayla Jenkins'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı gerçekçi olmayan ve sporcu ahlakıyla bağdaşmayan paylaşımları nedeniyle kulübümüz bu açıklamayı kamuoyuna ve basketbol camiasına yapmak zorunda kalmıştır. Yabancı oyuncumuz Caitlin Mikayla Jenkins takımımıza katkı sağlamak amacıyla 10.01.2022 tarihinde transfer edilmiştir. Sözleşmeye göre kendisine tam donanımlı özel daire, ev interneti, ulaşım ve Türk GSM hattı temin edilmiştir. Oyuncunun 2022 Ocak ayı ücreti ödenmiş olup bununla birlikte birçok sözleşme dışı talebi yerine getirilmiştir. C. M. Jenkins, ülkemize geldiği günden bu yana takım oyuncularımıza ve teknik personelimize sorunlar yaşatmaktadır. C.M.Jenkins sürekli antrenmana geç kalmakta olup kendisini evinden özel araçla antrenmana getiren takım arkadaşlarının takım antrenmanlarına geç kalmasına neden olmuştur. Öte yandan antrenmanlara düzenli gelmek yerine alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih etmiş, antrenmandan sonra kendisini eve götüren takım arkadaşının şahsi aracına yumruk atmıştır." denildi.







"Salon kapılarını tekmeleyerek salona geri gelmiştir"

"C. M. Jenkins, teknik heyetin verdiği taktikleri hiçbir zaman tam olarak dinlememiş, antrenmanlarda kulaklık takmayı ya da telefonuyla ilgilenmeyi tercih etmiştir" denilen açıklamada "Ayrıca yakın zamanda oynadığımız bir maçın sonunda rakip takıma saygısızca davranmış, koç kendisini taktik gereği oyundan almak istediğinde çıkmamak için direnmiş, hakemin uyarısı üzerine kenara gelmiş, oyundan çıkınca da takım benchine oturmayıp soyunma odasına gitmeyi tercih etmiş, sonraki süreçte de salon kapılarını tekmeleyerek salona geri gelmiştir. Aynı maçta da koç onu tekrar oyuna almak istemiş olsa da kendisi oyuna girmeyi reddetmiştir. Son oynadığımız maç sonrası oyuncularımıza, teknik heyetimize hakaretler ve küfürler etmesi sonucunda yaşanan olaylar yargıya intikal etmiş ve kulübümüz tarafından C. M. Jenkins hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.







"Türk sporuna leke sürmesine izin vermeyeceğiz"

Açıklamanın sonunda "Burada bahsedilenlerin tamamı onlarca şahit önünde yaşanmış olup yaşanan olaylar tutanak altına alınmıştır. Şimdi ise kulübümüz sosyal medya aracılığıyla C. M. Jenkins tarafından lekelenmeye çalışıImaktadır. Bütün yaşananlara rağmen kulübümüz, C. M. Jenkins ile menajeri vasıtasıyla iyi niyetle anlaşma yapmaya çalışmaktadır. Öte yandan kulübümüz C. M. Jenkins'in sosyal medyadaki yalanlarına son vermediği ve bu nedenle kendisiyle anlaşma sağlanamadığı takdirde yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. 76 yıllık bir spor kulübü olarak, kulübümüze transfer olduktan sonra edindiğimiz bilgiler doğrultusunda geçmişi suçlarla dolu, saygısız, yalancı ve dengesiz bir kişinin kulübümüze ve Türk sporuna leke sürmesine izin vermeyeceğiz." denildi.