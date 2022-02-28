'Ukrayna'da değil' denilen Habertürk muhabiri Çetiner Çetin bakın neredeymiş! 'Kadınlar kaçıyor' demişti

Habertürk TV adına Ukrayna krizini izleyen Çetiner Çetin, bugün bazı internet sitelerinde çıkan, "Aslında Romanya'da" iddiasına yayında tepki gösterdi.

Habertürk TV için Ukrayna'ya yönelik Rusya saldırısını bölgede izleyen Çetiner Çetin'in aslında bu ülkede olmadığı yayını Ukrayna-Romanya sınırının Romanya tarafındaki Siret sınır kapısından yaptığı öne sürüldü. Bugün Medyaradar'da yer alan iddia üzerine canlı yayında açıklama yapan Çetin, konuştuğu kişiye 'Burası neresi?' diye sordu.



Bugün yaptığı bağlantı sırasında aslında Ukrayna'da olmadığı şeklinde iddialar olduğunu belirten Çetin pasaportunu elinde tutarak, "25'inde Ukrayna'ya gelmişiz" dedi. Daha sonra da bulunduğu yerdeki bir kişiye, "Şu anda neredeyiz? Burası hangi ülke" diye sordu ve, "Ukrayna'dayız, Çernivtsi'de" yanıtını aldı. Çetiner Çetin, daha sonra da zor koşullarda çalıştıklarını, arabada yatıp kalktıklarını söyledi. Çetin, "Taa Romanya'dan trenle buraya geldik" dedi.



"Arkamda bulunan park Maçka Parkı değil"

Videosunda Çetin, "Arkamda bulunan park Maçka Parkı değil. Çernivtsi kent merkezinin parkı. Biz kameraman arkadaşımla Ukrayna'ya giriş yaptığımız andan itibaren ülkedeki krizi izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bir taraftan insani bir dram yaşanıyordu. AB vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Ukraynalılar bu ülkeyi terk etmeye çalışıyordu. Bir taraftan da şehir merkezlerinin haberlerini aktarmaya çalıştık. Kiev'de, Harkov'da patlamalar var. Çernivtsi kenti şu an şakin, Ruslar buraya bir saldırı gerçekleştirmedi. 'Habertürk nerede?' sorusuna yanıt arayanlara yanıt vereyim, Çernivtsi kent merkezindeyiz" açıklamalarında bulundu.





Ne olmuştu? Medyaradar'da yer alan iddiada Çetin'in aslında Romanya tarafındaki Siret sınır kapısında olduğu, ancak Ukrayna’daymış gibi davrandığı öne sürülmüştü. Çetiner Çetin’in operasyonun başlangıcındaki bir yayında, "Ukrayna’da bir ulus kimliği oluşmamış. Mesela insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye’de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.



"Türk restoran ve tır parklarından yayın yapıyor"

Çetiner Çetin’le ilgili bir Twitter kullanıcısı, Ukraynalı kadınlarla ilgili sözleri nedeniyle de tepki çeken muhabirle ilgili “Bu tosun, Romanya Suveavada Hotel’de kalıp, günübirlik bir iki saatliğine Siret sınır kapısına gidiyor, oradaki Türk restoran ve tır parklarından yayın yapıyor.” tweetini atmıştı.