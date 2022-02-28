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Güney Koreli turiste Suriyelilerden taciz şoku! 'Gaziantep'e gitmeyin çağrısı yaptı: Validen açıklama geldi

Güney Koreli bir YouTuber, Gaziantep sokaklarında çekim yaparken tacize uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Suriyeli olduklarını belirten 3 kişi Koreli'nin yanına yaklaşarak para istedi. Hızla bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, "Gaziantep'e gitmeyin" çağrısı yaptı.

Gaziantep sokaklarında çekim yapan Güney Koreli YouTuber, yabancı uyruklu sığınmacıların tacizine uğradı. Suriyeli olduklarını belirten 3 kişi, YouTuber'dan para isteyerek fiziki tacizde bulundu. Bölgeden güçlükle ayrılmayı başaran Güney Koreli YouTuber, söz konusu görüntüleri "Gaziantep'e gitmeyin" çağrısıyla paylaştı. Söz konusu görüntüler Zafer Partisi'nin hesaplarında paylaşılıp yayılmasıyla sosyal medya ise adeta ayağa kalktı. 

Cumhuriyet'in aktardığı bilgiye göre; Gaziantep Valisi Davut Gül, tacizcilerin tespit edilerek gerekli yaptırımın uygulanacağını açıkladı. Vali Gül, bu olayın bahane edilerek bir toplumun tamamını suçlamanın iyi niyetle bağdaşmayacağına dikkat çekerek, suç işleyen yabancıların yasal cezanın yanı sıra sınır dışı da edildiğini vurguladı.



Valilik açıklama yaptı
Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada "Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor. Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen." dedi. 

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