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Ekrem İmamoğlu'na zor zoru! 'Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi' deyip şaştı kaldı: Yanıtı bakın ne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerden gelen cumhurbaşkanlığına aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığın mümkün olup olmadığını sorusuna "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti." dedi. İmamoğlu'nun yanıtı ise şaşırttı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi YouTube kanalında "Z Kuşağı Zor Sordu" programında soruları yanıtladı. Sık sık 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilen İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday merakla beklenirken konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön plana çıkarken en son CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının adaylığıyla ilgili "Görevlerine devam edecekler" açıklamalarını yapmıştı.

Konu hakkındaki gelişmeler merakla beklenirken İmamoğlu'na aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu. İmamoğlu ise "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyerek başladığı açıklamasında yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirtti. Sözlerinin devamında İmamoğlu, "Değişik bir dönemdeyiz. Çok siyasi bileşenler olan çok sayıda aktörün bir araya gelip bugünkü sürece karşı iş birliği arzusu duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." dedi.

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