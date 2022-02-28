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MEDYA

Güldür Güldür’den doğalgaz faturası tepkisi! Onur Buldu'nun isyanı Twitter'ı yıktı geçti:

Show TV’nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür’ün son bölümünde doğalgaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi.

Show TV’nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür’ün son bölümünde doğalgaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi. Güldür Güldür’ün sevilen karakteri “sana telefon alacam Bilal” doğalgaz faturalarına isyan etti. Doğalgaz faturalarındaki yüksek fiyatlar “Bolu’daki kütük evi şöminede yaksak daha uygun” sözleriyle eleştiri konusu yapıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın artan fiyatlara tepki göstermesinin ardından birçok sanatçı ve siyasetçi de benzer şikayetlerini dile getirmişti. Siyasetçi ve sanatçılar Twitter'dan fiyat artışları ve faturalara tepki göstermişti.

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