Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırında müzakerelere başladı! O masadan ilk görüntü
Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus sınırındaki müzakere noktasına ulaştı. İki heyet arasındaki görüşmeler başladı, dünyanın gözü buraya çevrildi. Masadan ilk görüntüler geldi...
Rusya ile Ukrayna savaşının 5. gününde müzakere masası kuruldu. Ukrayna'nın heyetinde, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy var.
Ukrayna basını, müzakerelerin kilit konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtiyor.
Ukrayna basını, müzakerelerin kilit konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtiyor.
Ukrayna'nın heyetinde savunma bakanı yer alırken, Rus heyetinde savunma bakan yardımcısı yer alıyor. Rusya'nın heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.