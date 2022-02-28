Ukrayna'da dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı imha edildi

Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağıı Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha oldu..

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Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü.

Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.

En büyük kalkış ağırlığı alanında dünyanın en büyük uçağıydı. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyüktü.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI-Fédération Aéronautique Internationale) tarafından Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.

Şu anda Antonov Havayolları tarafından işletilen bu uçak, büyük boyutta ve ağırlıktaki özel yüklerin taşınmasında kullanılmaktaydı.

Sadece 1 adet üretilmiş, ikincisi ise bitirilememiş ve hangara kaldırılmıştı,