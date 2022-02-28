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Ukrayna'da dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı imha edildi

Ukrayna'da dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı imha edildi

Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağıı Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha oldu..

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Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü.

Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.

En büyük kalkış ağırlığı alanında dünyanın en büyük uçağıydı. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyüktü.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI-Fédération Aéronautique Internationale) tarafından Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.

Şu anda Antonov Havayolları tarafından işletilen bu uçak, büyük boyutta ve ağırlıktaki özel yüklerin taşınmasında kullanılmaktaydı.

Sadece 1 adet üretilmiş, ikincisi ise bitirilememiş ve hangara kaldırılmıştı,

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