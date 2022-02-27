Türkiye 27 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 394 bin 263 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 537 bin 442'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Şubat 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 69 bin 845 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" değerlendirmesinde bulundu.