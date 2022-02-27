BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  GÜNCEL

Sinan Zorbey kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sinan Zorbey şarkıları

Sinan Zorbey kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sinan Zorbey şarkıları

Bu akşam İbo Show'un konuklarından biri de Sinan Zorbey olacak. 45 yaşında olan Sinan Zorbey arabesk müziğin sevilen isimlerindendir. Ciğerin Yansın şarkısı ile tanınan Sinan Zorbey evli mi, eşi ve çocukları var mı? Sinan Zorbey aslen nereli?

Abone ol

İbo Show'un konuklarından biri de bu akşam Sinan Zorbey olacak. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Sinan Zorbey Ciğerin Yansın şarkısı ile tanındı. 44 yaşında olan Sinan Zorbey, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün’le birlikte ‘‘Bırakma Beni’’ adlı şarkıya çekti. Peki kimdir Sinan Zorney, kaç yaşında, aslen nereli? Sinan Zorbey evli mi? 

Sinan Zorbey 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Sinan Zorbey 1999 yılında Zoruma Gider albümünü çıkardı. Albüm içinde Dayanamam, Bırakma Beni, Mutlu Değilim ve Ciğerin Yansın gibi şarkılar vardı. Bırakma Beni şarkısının klipinde ünlü manken Emine Ün yer aldı. Ayrıca Sinan Zorbey Youtube kanalında seslendirdiği cover parçaları paylaşmaktadır.

Arabesk müziğin yeni prensi olarak tanıtılan Sinan Zorbey, ‘‘Zoruma Gider’’ adlı ilk albümünü 20 yıl önce piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey’in albümünde ‘‘Dayanamam’’, ‘‘Bırakma Beni’’, ‘‘Mutlu Değilim’’, ‘‘Ciğerin Yansın’’ gibi şarkılar yer alıyor. Yolun çok başında olduğunu belirten Zorbey’in albümünün yapımcılığını Cengiz Kurdoğlu üstleniyor. Genç şarkıcı, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün’le birlikte ‘‘Bırakma Beni’’ adlı şarkıya çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk TIR'cılar Ukrayna’da mahsur kaldı: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz
Türk TIR'cılar Ukrayna’da mahsur kaldı: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz
Ümit Yaşar evli mi çocukları kaç tane? Ümit Yaşar eşi ve çocukları kimdir?
Ümit Yaşar evli mi çocukları kaç tane? Ümit Yaşar eşi ve çocukları kimdir?
İngiltere'den korkutan iddia: Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz yıllarca sürebilir
İngiltere'den korkutan iddia: Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz yıllarca sürebilir
Cengiz İmren evli mi kaç kere evlendi Cengiz İmren çocuğu var mı?
Cengiz İmren evli mi kaç kere evlendi Cengiz İmren çocuğu var mı?
Cengiz İmren kaç yaşında aslen nereli Seren Serengil ile evliliği
Cengiz İmren kaç yaşında aslen nereli Seren Serengil ile evliliği
Vatandaş ucuza kullanacak! Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Vatandaş ucuza kullanacak! Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a farklı tarife!
Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a farklı tarife!
Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri? Sırasıyla hangi esmalar okunur
Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri? Sırasıyla hangi esmalar okunur
Alanyaspor darmadağın etti! Konyaspor zirveden uzaklaşıyor
Alanyaspor darmadağın etti! Konyaspor zirveden uzaklaşıyor
İsveç ve Finlandiya da diken üstünde! Avrupa'nın Rusya endişesi büyüyor
İsveç ve Finlandiya da diken üstünde! Avrupa'nın Rusya endişesi büyüyor