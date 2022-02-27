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Müzakere için anlaşıldı! Ukrayna'dan Rusya'ya nükleer rest: Bu bir zaferdir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müzakere için anlaşıldı! Ukrayna'dan Rusya'ya nükleer rest: Bu bir zaferdir

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun peş peşe mağlubiyetler yaşadıktan sonra kendilerine ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiklerini aktararak, "Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" dedi. Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalarla vurursanız dünya için bir yıkım olur ama bizi yenemezsiniz" şeklinde konuştu.

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UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırıya başladığında Rusya'nın konuşmakla ilgilenmediğini belirten Kuleba, ancak ağır kayıplar vermeye başladıktan sonra konuşmak istemeye başladığına dikkati çekti. Kuleba,"Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" diye konuştu.

"Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz"
Belarus güçlerinin Ukrayna'ya saldırı kararı almasına çok yakın oldukları uyarısını yapan Kuleba, ülkesinin kuzey sınırını korumak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu aradığını belirtti. Kuleba, görüşmenin Rus tarafının istediği askeri bir üs olan Gomel şehrinde değil, Belarus sınırında olacağını dile getirerek, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilmesini konuşacağız" şeklinde konuştu.

Görüşmeler sonucunda barış kararı çıkarsa memnuniyetle karşılayacaklarını bildiren Kuleba, ancak teslim olmayacaklarına ve topraklarından vazgeçmeyeceklerine dikkati çekti.

"Dünya için bir yıkım olur ama bizi yenemezsiniz"
Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçirme kararının heyetlerin görüşmesi kararından hemen sonra geldiğine işaret eden Kuleba, bunu heyetlerine baskı kurmak yaptıklarını düşündüklerini aktardı. Kuleba, "Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vurursanız dünya için bir yıkım olur ama bizi yenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'in telefonda görüştüğü ifade edilerek, "Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı" denildi.

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