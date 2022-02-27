Ukrayna Rusya savaşında dördüncü gün! Rus askerleri demoralize oldu! Harkov'a girildi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri işgalde dördüncü güne girildi. Rus askerleri dün yanlışlıkla açıklanan 3 bin 500 kayıp sayısının ilanıyla demoralize olsa da işgali sürdürmeye devam ediyor. Kiev yakınlarında petrol deposu vuruldu, ordu Harkov'a giriş yaptı.

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Rusya Ukrayna savaşında dördüncü güne girildi. Rus orduları ilerlemeyi sürdürse de bir yandan orduda kayıplardan ötürü gerginliğin de olduğu söyleniyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Putin'e yönelik yaptırım kararlarını peş peşe duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Riho Terras, istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

'Putin öfkeli, tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin birkaç gün içinde yapılacağını düşündü' diyen Terras, 'Ruslar, karşılaştıkları şiddetli direnişin şokunda' dedi. İstihbarat raporuna atıfta bulunan Terras, Rus ordusunun sadece üç veya dört gün yetecek kadar roketi olduğunu ve uygulanan yeni yaptırımlarla tükenmiş silahlarının yerini alamayacağını söyledi.

Ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar devam ederken AB'den flaş bir iddia geldi. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun bir üyesi istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı ve savaşın Putin'in istemediği bir yöne girdiğini iddia etti.

09.00 Rus ordusu Harkov'a girdi

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.

08.30 Petrol deposu vuruldu

Kiev'in 30 kilometre güneybatısındaki Vasylkiv kasabasındaki bir petrol deposunun vurulması sonrasında yangın çıktı. Kasabanın belediye başkanı Natalia Balasinovich, Rusya'nın Rus füzelerinin bölgedeki bir hava üssünün ana pistinin güneybatısındaki petrol deposunu hedef aldığını belirterek, "Düşman her şeyi yok etmek istiyor" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depodan yükselen duman görülüyor.

08.30 Rus askerleri demoralize oldu!

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüzde yüz gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna’daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar!" denildi.

07.30 Kiev'i 2 saat içinde ele geçirecekler nerede?

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgale katılan 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 200 askerin de rehin alındığını duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, işgal girişiminin dördüncü gününde zafer nidalarıyla dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Reznikov, "Kiev'i 2 saat içinde ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, muzaffer bir asker, korkusuz sınır muhafızları, kendini adamış kurtarıcılar, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen tıbbi melekler görüyorum. Silaha sarılan, toprak savunma saflarına katılan ve savaşan binlerce vatandaş görüyorum. Çocuklarının ve torunlarının geleceği için. Sevdikleri için. Atalarının anısına. Devletleri için. Herkes seni görüyor, tüm dünya! Önümüzde hala birçok zorluk var. Ama şimdi zaferimize inanan sadece biz değiliz.

Etrafa bak. Birçoğu sonunda korkularını yendi ve Kremlin'e meydan okumaya cesaret etti. Her saat daha fazla insan Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir ordu olmadığını anlıyor. Bu ordu ve halkımız olmadan Avrupa asla güvende olmayacak. Biz olmadan, Avrupa basitçe var olmayacak. Bu yüzden yardım zaten geliyor, ki bu üç gün önce imkansızdı. Karanlık geri çekilecek. Şafak yakındır" diye konuştu.