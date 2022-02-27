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Hackerlar, Çeçenistan hükümet sitesini çökertti

Hackerlar, Çeçenistan hükümet sitesini çökertti

Hacker grubu Anonymous, Rusya’ya askeri birliklerini gönderdiğini söyleyen Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökerttiğini iddia etti.

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Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçenistan'a bir darbe de hackerlardan geldi. Putin'in uydusu olmakla eleştirilen Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan hükümetine yönelik tepkiler eyleme dönüştü.

Hacker grubu Anonymous,  Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökertti.

BBC, söz konusu iddiayı kontrol ettiğinde, sitenin ulaşılamadığına dair uyarıyı görüyor.

Anonymous, Rusya’ya karşı Cuma günü “siber savaş” ilan etti. Bu kapsamda saldırılar düzenleyen grup, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait sitenin de bir süreliğine devre dışı bırakmıştı.

Devlet kanalı Rusya Today de Savunma Bakanlığı’nın sitesinin yavaşladığını doğrulamıştı.

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