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Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri

Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri

2022 yılının ve Recep ayının ikinci kandili olan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Hz. Muhammed'in 7 kat semaya yükselip Allah'ın huzuruna çıktığı Miraç Kandili'ne özel en güzel resimli mesajlar, ayetli ve dualı kandil mesajları haberimizde. İşte tanıdıklarınıza, ailenize ya da akrabalarınıza gönderebileceğiniz dualı, ayetli ve resimli Kandil mesajı sözleri

Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri

2022 Miraç Kandili ile ilgili paylaşım yapmak isteyenler arayışa koyuldu. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter'dan Miram Kandili mesajları paylaşmak isteyenler için hem yazılı hem de resimli seçenekleri haberimize ekledik. İşte 2022 yılına özel Miraç Kandili mesajları...

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Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun. Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

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Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri

Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.

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