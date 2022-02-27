BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  SPOR

Enes Ünal taç çizgisinden gol attı herkes bunu konuşuyor

Enes Ünal taç çizgisinden gol attı herkes bunu konuşuyor

İspanya La Liga'da Enes Ünal fırtınası devam ediyor. Bu sezonki 13. golünü atan Enes, gol krallık yarışında Benzema'nın (18) ardından 2. sırada bulunuyor. Alaves karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılan Getafe'de maça Enes Ünal'ın taç çizgisinden attığı gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Abone ol

İspanya La Liga'da Enes Ünal rüzgarı... Ligin 26. haftasında temsilcimiz Enes'in takımı Getafe, sahasında Alaves'i ağırladı.

Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 55. ve 72. dakikada attığı 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Getafe, 15. sırada yer aldı. 21 puana ulaşan Alaves ise 18. sırada konumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek
Pendik'de dehşet! Ukraynalı eşini bıçakla öldürüp intihar etti
Pendik'de dehşet! Ukraynalı eşini bıçakla öldürüp intihar etti
Eski ABD Başkanı Donald Trump: Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump: Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor
Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor
Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor
Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan geldi
Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan geldi
Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea kulübünü bıraktığını açıkladı!
Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea kulübünü bıraktığını açıkladı!
Rus savaş gemisi Rus savaş uçağını vurdu!
Rus savaş gemisi Rus savaş uçağını vurdu!
Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek
Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek
ABD'de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı
ABD'de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı
Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti