Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.Abone ol
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası planlanan ekonomik yaptırımlara Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasının eklenip eklenmeyeceği konuşuluyordu.
Konuyla ilgili açıklama, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.
Rus bankaları swıft sisteminden çıkarıldı
Von Der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını açıkladı.